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Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
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Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
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Политика
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение

США – 250 лет. Это – уникальная страна, страна, созданная переселенцами из Европы, как государство-мечта. Масоны задумали Америку, как сияющий град на холме, как доказательство того, что они могут построить новый прекрасный мир совершенно на чистом листе. Что они и сделали, написав Конституцию.

США – 250 лет. Это – уникальная страна, страна, созданная переселенцами из Европы, как государство-мечта. Масоны задумали Америку, как сияющий град на холме, как доказательство того, что они могут построить новый прекрасный мир совершенно на чистом листе. Что они и сделали, написав Конституцию.

Через какое-то время Соединенные Штаты захватили позиции и в рамках мировых процессов. Тут, конечно, им очень помогли две Мировые войны.

Еще 100 с небольшим лет назад, до Первой Мировой войны, США были второсортной региональной страной и совершенно не претендовали на звание великой державы. После войны Америка удачно вышла из Великой депрессии, правильно изменив структуру принятия решений в экономической и финансовой сферах.

После Второй мировой и краха Британской и Французской империй США управляли уже половиной мировой экономики.

В начале ХХI века встал вопрос о гегемонии Америки и о зарождении многополярного мира. Что бы не дать ему реализоваться, США перешли к тактике модерируемого хаоса с помощью внешних конфликтов для того, чтобы погасить точки роста, альтернативные Соединенным Штатам. Внутри этого процесса мы сейчас и живем.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a079ccf7d906c19e121617c6a67bdef0/

 

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