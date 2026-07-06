Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает европейский нарратив о конфронтации с Россией защитным механизмом испуганных западных стран. По его мнению, будущее Европы напрямую зависит от единства с Востоком, сообщает портал Štandard .

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает европейский нарратив о конфронтации с Россией защитным механизмом испуганных западных стран. По его мнению, будущее Европы напрямую зависит от единства с Востоком, сообщает портал Štandard.

"Действительно ли нам нужна конфронтация, чтобы вновь обрести уверенность в том, что выживание Европы возможно только при единстве Востока и Запада", - указал он в ходе своего выступления по случаю Дня славянских просветителей Кирилла и Мефодия 5 июля.

Фицо заявил, что европейские элиты запутались в предрассудках и страхах. Он призвал Словакию вернуться к своим основополагающим ценностям в свете того, когда духовные основы западной цивилизации рушатся.