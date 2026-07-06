Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает европейский нарратив о конфронтации с Россией защитным механизмом испуганных западных стран. По его мнению, будущее Европы напрямую зависит от единства с Востоком, сообщает портал Štandard.
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Политика
Фицо считает единство Запада и Востока залогом выживания Европы
6 июля 2026 / 10:20
© AP Photo/ Jose Luis Magana/ТАСС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает европейский нарратив о конфронтации с Россией защитным механизмом испуганных западных стран. По его мнению, будущее Европы напрямую зависит от единства с Востоком, сообщает портал Štandard.
"Действительно ли нам нужна конфронтация, чтобы вновь обрести уверенность в том, что выживание Европы возможно только при единстве Востока и Запада", - указал он в ходе своего выступления по случаю Дня славянских просветителей Кирилла и Мефодия 5 июля.
Фицо заявил, что европейские элиты запутались в предрассудках и страхах. Он призвал Словакию вернуться к своим основополагающим ценностям в свете того, когда духовные основы западной цивилизации рушатся.
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