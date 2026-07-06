В Циндао стартовали учения РФ и КНР "Морское взаимодействие - 2026"

В порту Циндао стартовали учения России и Китая "Морское взаимодействие - 2026". Об этом заявили руководители учений от российской и китайской сторон контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн, сообщает ТАСС .

В порту Циндао стартовали учения России и Китая "Морское взаимодействие - 2026". Об этом заявили руководители учений от российской и китайской сторон контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония открытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Синько отметил, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

Учения "Морское взаимодействие - 2026" пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.

Ожидается, что военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы.

От Тихоокеанского флота в маневрах принимают участие гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подлодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов".

От ВМС Народно-освободительной армии Китая в учениях задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".