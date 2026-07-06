ФРГ: «Альтернатива для Германии» уходит в отрыв

Павел Александров, международный обозреватель

В Германии традиционно практически еженедельно публикуются социологические опросы населения, в ходе которых изучаются актуальные тенденции развития ситуации на партийно-политическом ландшафте страны. Поскольку ФРГ уже третий год живет в условиях стагнации своей экономики и регулярно появляющихся сообщений о закрытии очередных предприятий или же о переезде тех или иных фирм за рубеж, где им предлагаются более низкие тарифы на электроэнергию, не удивительно, что партии, входящие в правящую коалицию (ХДС, ХСС и СДПГ) раз за разом получают от рядовых бюргеров низкие оценки, а личный рейтинг председателя ХДС канцлера Фридриха Мерца постоянно обновляет исторический минимум.

Так, согласно новому исследованию Института изучения общественного мнения Insa, проведенному по заказу воскресного издания Bild am Sonntag, блок ХДС/ХСС потерял по сравнению с минувшей неделей еще один процентный пункт, получив всего лишь 21% голосов респондентов. Ненавистная же для политического бомонда ФРГ партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) по-прежнему набирает 29% голосов, увеличивая отрыв от партии Фридриха Мерца. В исследовании социологов отмечается, что тем самым «укрепляется тенденция последних месяцев лидерства АдГ в ходе всегерманских опросов».

Плохи дела и у партнера ХДС и ХСС по правящей коалиции – СДПГ. Хотя социал-демократы и получили 13% голосов, улучшив свой прежний результат на 1 п.п., но для старейшей партии Германии подобный итог иначе чем позорным не назовешь. Что касается других известных партий, то у «Зеленых» - тоже 13%, а у Левой партии – 10%. «Свободные демократы» (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» (ССВ) получили непроходные для попадания в Бундестаг 4%.

Между тем, исследование Института Insa показывает, что попытки властей вообще запретить АдГ или, как минимум, добиваться сохранения отказа традиционных партий от сотрудничества с АдГ на любом уровне, ведут к расколу в настроениях населения страны. Так, если 40% респондентов «скорее согласны с возможным запретом АдГ», то 45% опрошенных выступили против такого решения. Мнения бюргеров разделились и по вопросу о создании некоего «брандмауэра» по отношению к «Альтернативе для Германии»: 42% считают «скорее правильным», что ХДС, ХСС и СДПГ полностью исключают возможность сотрудничества с АдГ, но, в то же время, 39% опрошенных полагают, что подобный подход является «скорее неправильным».

Характерно, что в социологическом исследовании «Deutschlandtrend» новостной телепрограммы «Tagesschau» Первого канала ТВ ФРГ ARD приводятся цифры, которые вряд ли обрадуют главу кабинета министров Германии: всего лишь 13% респондентов довольны работой канцлера Фридриха Мерца, что на 3 п.п. меньше, чем еще месяц тому назад. Ну, а 84% опрошенных «не очень довольны» или «совсем не довольны» главой немецкого правительства. Отмечается, что это самые плохие показатели работы канцлеров за последние 30 лет в ФРГ.

Не случайно, что в Германии все чаще говорят о шатком положении, в котором находится канцлер Мерц, ведь несмотря на обещание его правительства провести реформы, направленные на «подъем страны и обеспечение занятости», ничего в ФРГ в вопросах социального обеспечения и снижения тарифов на электричество в лучшую сторону не меняется, а растет только озабоченность по поводу сохранения рабочих мест. Между тем, не за горами сентябрьские выборы в земельные парламенты (Ландтаги) Саксонии-Анхальт (6.9.26) и Мекленбурга-Передней Померании (20.9.26). Для Мерца эти выборы на востоке Германии – большая головная боль, ведь вполне вероятно, что на них со значительным отрывом от ХДС может победить АдГ, рейтинг которой здесь 30-40%.

Более того, в последние дни появилась информация о возможном сотрудничестве на этих выборах АдГ с «Союзом Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» (ССВ). Этот вариант означал бы не просто дальнейшее усиление позиций АдГ, но и крушение того самого «брандмауэра», который политэлиты ФРГ в течение многих лет возводили против «Альтернативы для Германии», ведь и Сара Вагенкнехт когда-то заявляла, что никогда не будет сотрудничать с АдГ. Согласно актуальным прогнозам, в Мекленбурге-Передней Померании ССВ вполне может преодолеть планку 5% и впервые попасть в Ландтаг этой земли. Что касается Саксонии-Анхальт, то тут прогноз для ССВ не такой оптимистичный.

Во всяком случае, как стало известно, Сара Вагенкнехт обратилась к сопредседателям АдГ Алисе Вайдель и Тино Хрупалла с предложением о взаимодействии во время предвыборной кампании в обеих землях. В частности, она считает целесообразным проведение «на одной из больших площадей» в Восточной Германии публичных дискуссий между руководством АдГ и ССВ. Сопредседатели АдГ заявили, что, в принципе, «открыты для диалога и обмена мнениями, т.к. у АдГ и ССВ есть общий подход, например, к завершению конфликта на Украине путем дипломатических переговоров». В целом же, руководители АдГ дали понять, что в проведении публичных дискуссий с ССВ и совместной предвыборной кампании их партия не заинтересована. Из рядов АдГ уже даже раздались голоса, подозревающие Сару Вагенкнехт в желании увеличить популярность своей партии за счет авторитета «Альтернативы для Германии».