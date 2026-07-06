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В 2027 году жителей России ждет 247 рабочих дней
В 2027 году жителей России ждет 247 рабочих дней В 2027 году жителей России ждет 247 рабочих дней

Жителей России в 2027 году ожидает 247 рабочих дней, следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря.

Жителей России в 2027 году ожидает 247 рабочих дней, следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря.

Некоторое время назад министерство представило проект постановления правительства, в котором отражены рабочие и праздничные дни за 2027 год.

Согласно производственному календарю, в 2026 году в РФ также значится 247 рабочих дней.

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