Жителей России в 2027 году ожидает 247 рабочих дней, следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря.
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Общество
В 2027 году жителей России ждет 247 рабочих дней
6 июля 2026 / 10:57
© Александр Река/ ТАСС
Жителей России в 2027 году ожидает 247 рабочих дней, следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря.
Некоторое время назад министерство представило проект постановления правительства, в котором отражены рабочие и праздничные дни за 2027 год.
Согласно производственному календарю, в 2026 году в РФ также значится 247 рабочих дней.
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