Последний путь Али Хаменеи

Нина Тихонова, международный обозреватель

В Иране проходят беспрецедентные по своему масштабу и продолжительности траурные мероприятия, посвященные прощанию с верховным лидером (рахбаром) страны Али Хаменеи. 86-летний аятолла был убит 28 февраля в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану. Вместе с ним жертвами той атаки стали его дочь, зять, внучка и невестка.

Траурные мероприятия стартовали 3 июля и продлятся до 9 июля. Программа прощания с аятоллой охватывает несколько городов: Тегеран, Кум и Мешхед. 4 и 5 июля тело покойного лидера было выставлено для всенародного прощания в тегеранском религиозном комплексе «Мусалла». По сообщениям СМИ, миллионы скорбящих иранцев вышли на улицы, чтобы отдать последние почести верховному лидеру Исламской республики. Али Хаменеи будет похоронен в своем родном городе Мешхеде.

На траурных мероприятиях, как утверждается, присутствуют представители более 100 иностранных государств. Их участие должно подчеркивать тот факт, что Иран не изолирован, а недавние удары США и Израиля по его территории однозначно воспринимаются как акт агрессии. Россию на церемонии прощания в Тегеране представляет заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

В целом беспрецедентные по своим масштабам похоронные церемонии призваны показать, что в Иране уходит целая эпоха - Али Хаменеи руководил страной 36 лет. Но вместе с ним не уходит Исламская республика и ее политическая система.

Впрочем, по поводу будущего страны возникает немало вопросов. Как известно, новым верховным лидером еще в марте был избран сын Али Хаменеи 56-летний Моджтаба. Еще до американо-израильских атак его называли одним из наиболее вероятных преемников своего отца. И в этом смысле никаких сюрпризов не случилось. Однако уже в первый день бомбежек он, по официальной версии, получил ранения. С тех пор его никто не видел. Такая ситуация подогревает многочисленные слухи по поводу того, жив ли он вообще, а если жив, то сможет ли в достаточной мере восстановиться после полученных ранений, чтобы исполнять возложенные на него обязанности.

Масла в огонь подлило появление трех сыновей Али Хаменеи на поминальных церемониях. Это были Мостафа, Масуд и Мейсам. Но среди них не было Моджтабы. Отсутствие последнего на траурных мероприятиях по отцу трактуется однозначно.

На этом фоне в последние месяцы в западной прессе активно разносят слухи о якобы имеющемся расколе в иранских политических кругах. Очередная порция таких сообщений оказалась приуроченной к нынешним похоронным мероприятиям. Так, противостояние, как утверждается, идет между прагматиками, среди которых президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи и ряд других фигур, и теми, кто настроен на конфронтационную линию с США.

Примечательно, что в середине июня в Иране прошли акции протеста против любых договоренностей с Вашингтоном, причем участники клеймили позором, а то и вовсе желали смерти представителям умеренной линии. Наблюдатели тогда отмечали, что таким образом проявляют себя сторонники радикальной линии в иранской верхушке.

Между тем все новости о якобы имеющемся расколе подаются так, будто в Иране вот-вот начнется чуть ли не гражданская война. При этом совершенно очевидно, что в любом государстве, которое проходит через подобные испытания, будут как "голуби", так и "ястребы". А так называемое "противостояние" между ними является всего-навсего обычным политическим процессом. Каких-то других признаков, которые говорили бы о чем-то ином, в Иране не наблюдается. К тому же конфликт с США еще не завершен, а лишь перешел из военной в дипломатическую стадию. Но и тут Иран местами проявляет изворотливость, хитрость, где-то гибкость, но никак не непоследовательность, что было бы характерно для раскола.

Да и политический режим в Исламской республике показал высокую степень устойчивости. Оказалось, что можно убить большое количество высокопоставленных лиц, но это никак не ведет к демонтажу всей системы. В таких условиях прекращение "горячей" фазы конфликта стало лишь вопросом времени. Нынешние похоронные церемонии только подчеркивают, что США и Израиль своего не добились. А значит - проиграли.

Впрочем, неправильно было бы говорить и о полном отсутствии проблем внутри Исламской республики. Прежнего верховного лидера в ближайшие дни похоронят, а нового рано или поздно надо будет представить публике. Общение Моджтабы Хаменеи с внешним миром через письменные послания можно оправдывать ранениями, вопросами безопасности - чем угодно. Но бесконечно так продолжаться не может, особенно если прекращение боевых действий перерастет в прочный мир.

Пока же самое время перефразировать известное выражение: "Рахбар умер, да здравствует рахбар!" И если сейчас мир наблюдает кульминацию первой части этой фразы, то ее вторая часть пока оставляет поле для вопросов, недоумений и спекуляций.