Бразильцы впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сборной Бразилии впервые за 36 лет не удалось добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира по футболу. На мировом первенстве - 2026 команда уступила норвежцам (1:2) в 1/8 финала.

Сборной Бразилии впервые за 36 лет не удалось добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира по футболу. На мировом первенстве - 2026 команда уступила норвежцам (1:2) в 1/8 финала.

В последний раз аналогичный результат бразильцы показали на турнире 1990 года. Тогда в 1/8 финала команда Бразилии проиграла аргентинцам (0:1), которые впоследствии дошли до финала.

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории мирового первенства. Она становилась чемпионом мира в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

Нынешний турнир принимают США, Канада и Мексика. В ЧМ впервые принимают участие 48 команд. Соревнование завершится 19 июля. Действующий чемпион - сборная Аргентины.