Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 июля 2026 / 13:28
КОТИРОВКИ
USD
06/07
77.2264
EUR
06/07
88.0304
Новости часа
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Москва
6 июля 2026 / 13:28
Котировки
USD
06/07
currency
77.2264
0.0000
EUR
06/07
currency
88.0304
0.0000
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
6 июля 2026 / 12:13
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
6 июля 2026 / 12:08
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
6 июля 2026 / 10:57
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Многополярный мир
Спорт
Бразильцы впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал ЧМ по футболу
Бразильцы впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал ЧМ по футболу Бразильцы впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сборной Бразилии впервые за 36 лет не удалось добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира по футболу. На мировом первенстве - 2026 команда уступила норвежцам (1:2) в 1/8 финала.

Сборной Бразилии впервые за 36 лет не удалось добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира по футболу. На мировом первенстве - 2026 команда уступила норвежцам (1:2) в 1/8 финала.

В последний раз аналогичный результат бразильцы показали на турнире 1990 года. Тогда в 1/8 финала команда Бразилии проиграла аргентинцам (0:1), которые впоследствии дошли до финала.

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории мирового первенства. Она становилась чемпионом мира в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. 

Нынешний турнир принимают США, Канада и Мексика. В ЧМ впервые принимают участие 48 команд. Соревнование завершится 19 июля. Действующий чемпион - сборная Аргентины.

  • new_top
Также по теме:
03.07.2026 21:19
Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы
03.07.2026 15:59
Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
03.07.2026 13:44
Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
03.07.2026 11:20
Сборная Испании вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
02.07.2026 12:17
Сборная США вышла в 1/8 финала домашнего ЧМ по футболу
02.07.2026 10:59
Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
01.07.2026 21:58
Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
01.07.2026 21:17
Российские батутисты отказались от участия в этапе КМ из-за запрета на национальную символику
01.07.2026 14:59
Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
01.07.2026 11:18
Команда Франции вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
11:40
На Колыме ведутся поиски группы туристов
11:20
Бразильцы впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал ЧМ по футболу
10:57
В 2027 году жителей России ждет 247 рабочих дней
10:39
В Циндао стартовали учения РФ и КНР "Морское взаимодействие - 2026"
10:20
Фицо считает единство Запада и Востока залогом выживания Европы
13:00
Путин: массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
22:46
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку
21:57
Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации
21:37
Politico: Италия и Болгария против применения санкций в отношении патриарха Кирилла
21:19
Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО