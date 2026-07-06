Трамп возвращается к роли посредника между Киевом и Москвой?

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, президент РФ указал Трампу на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта, а также обрисовал реальное положение дел. Американский лидер в свою очередь вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса.

Как отметил Ушаков, на этот раз разговор двух лидеров состоялся по инициативе США, что говорит "о многом". Беседа длилась 1 час 25 минут. В прошлый раз - 14 июня - инициатором была российская сторона.

Стороны в том числе отметили важность сохранения дальнейших контактов и условились вновь созвониться в ближайшее время.

Как следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного 5 июля пресс-службой Белого дома, Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Как сообщило в тот же день агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга, Трамп намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи американский лидер, вероятнее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным.

По словам американского чиновника, слова которого приводятся в публикации, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно "прекратить войну". "Президент считает очень срочным попытаться положить этому конец", — добавило должностное лицо США.

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов считает, что «Трамп, конечно, планировал вернуться к активной посреднической деятельности по разрешению украинского кризиса. И мы исходим из того, что после урегулирования иранского вопроса США будут больше уделять внимание украинской проблематике. Правда, пока это больше риторика, чем какие-то практические шаги».

Эксперт полагает, что «если он хочет оказывать давление на Киев и добиваться тех условий, которые мы с США обсуждали и согласовали с подачи американской стороны в Анкоридже, то, возможно, эта деятельность будет эффективной. Но пока мы ждем конкретных заявлений и шагов в этом направлении с американской стороны. Поэтому если Трамп будет придерживаться соглашений и договоренностей в Анкоридже, тогда эта деятельность может быть эффективной. Если нет, тогда она не принесет плодов».