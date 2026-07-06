Трамп возвращается к роли посредника между Киевом и Москвой?

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, президент РФ указал Трампу на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта, а также обрисовал реальное положение дел. Американский лидер в свою очередь вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса.
Как отметил Ушаков, на этот раз разговор двух лидеров состоялся по инициативе США, что говорит "о многом". Беседа длилась 1 час 25 минут. В прошлый раз - 14 июня - инициатором была российская сторона.
Стороны в том числе отметили важность сохранения дальнейших контактов и условились вновь созвониться в ближайшее время.
Как следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного 5 июля пресс-службой Белого дома, Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Как сообщило в тот же день агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга, Трамп намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи американский лидер, вероятнее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
По словам американского чиновника, слова которого приводятся в публикации, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно "прекратить войну". "Президент считает очень срочным попытаться положить этому конец", — добавило должностное лицо США.
Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов считает, что «Трамп, конечно, планировал вернуться к активной посреднической деятельности по разрешению украинского кризиса. И мы исходим из того, что после урегулирования иранского вопроса США будут больше уделять внимание украинской проблематике. Правда, пока это больше риторика, чем какие-то практические шаги».
Эксперт полагает, что «если он хочет оказывать давление на Киев и добиваться тех условий, которые мы с США обсуждали и согласовали с подачи американской стороны в Анкоридже, то, возможно, эта деятельность будет эффективной. Но пока мы ждем конкретных заявлений и шагов в этом направлении с американской стороны. Поэтому если Трамп будет придерживаться соглашений и договоренностей в Анкоридже, тогда эта деятельность может быть эффективной. Если нет, тогда она не принесет плодов».