На Колыме ведутся поиски группы туристов

Ведутся поиски группы туристов, пропавших во время сплава по рекам Иганджа и Армань. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области сообщает ТАСС .

Ведутся поиски группы туристов, пропавших во время сплава по рекам Иганджа и Армань. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области сообщает ТАСС.

"В Магаданской области продолжаются поиски группы туристов. Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по р. Иганджа и р. Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила", - следует из сообщения.

Отмечается, что к месту предполагаемого маршрута пропавшей группы выдвинулись члены поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Магаданской области. С целью усиления наземной группировки готовится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.