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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 6 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня перешел к росту после снижения.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 6 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня перешел к росту после снижения.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии снизились на 0,21% и торговались на уровне 2 238,1 и 912,97 пункта соответственно. Курс юаня опустился на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,454 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и составлял 2 239,84 пункта (-0,13%), индекс РТС находился на уровне 913,4 пункта (-0,13%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту до 11,546 рубля (+5,6 копеек).

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