Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, представленный 5 июля пресс-службой Белого дома.

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, представленный 5 июля пресс-службой Белого дома.

Трамп прибудет в Анкару 7 июля и встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. На следующий день американский лидер после участия в мероприятиях саммита проведет двусторонние встречи с Зеленским (14:30 мск) и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа (15:30 мск) в закрытом для прессы формате.

В 16:15 мск президент США выступит на пресс-конференции.

По данным агентства Reuters, Трамп планирует обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи глава Белого дома, вероятнее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным.