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В масштабной церемонии прощания с Али Хаменеи примут участие сотни тысяч иранцев
В масштабной церемонии прощания с Али Хаменеи примут участие сотни тысяч иранцев В масштабной церемонии прощания с Али Хаменеи примут участие сотни тысяч иранцев

Сотни тысяч жителей Тегерана идут по улице Энгелаб в сторону магистрали Демавенд, чтобы сопроводить траурную колонну с гробами верховного лидера Ирана и членов его семьи, сообщает ТАСС.

Сотни тысяч жителей Тегерана идут по улице Энгелаб в сторону магистрали Демавенд, чтобы сопроводить траурную колонну с гробами верховного лидера Ирана и членов его семьи, сообщает ТАСС.

Облаченные в траурные одежды, иранцы идут группами от пяти до двадцати человек.

Ожидается, что масштабное шествие соберет от 15 до 20 млн человек. Гробы пронесут от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб до площади Азади. Маршрут займет около 15 км.

Согласно данным местных жителей, до Азади паломники доберутся только к 18:00, поскольку процессия будет двигаться очень медленно из-за огромного потока людей.

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