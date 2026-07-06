Politico: государства НАТО усиливают обороноспособность на случай войны с РФ

Государства НАТО, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта, пишет газета Politico. Издание обращает внимание, что президент США Дональд Трамп грозился выйти из состава военного блока после окончания войны с Ираном за отказ европейских союзников поддержать Вашингтон в конфликте с Тегераном.

Государства НАТО, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта, пишет газета Politico. Издание обращает внимание, что президент США Дональд Трамп грозился выйти из состава военного блока после окончания войны с Ираном за отказ европейских союзников поддержать Вашингтон в конфликте с Тегераном.

Согласно публикации, Финляндия тратит на оборону порядка 3% своего ВВП и, в соответствии со своими обязательствами перед НАТО, планирует нарастить этот показатель к 2035 году до 5%. ВВС страны рассчитывают на получение в ближайшие месяцы американских истребителей F-35. Несмотря на эти меры, финские ВС все еще отстают в освоении применения беспилотных технологий.

Вместе с тем Польша делает ставку на бетонные заграждения, датчики, дроны и быстрое расширение армии, а также вкладывает миллиарды в оборонительные сооружения вдоль границ с Калининградской областью и Белоруссией. Кроме того, на некоторых участках отмечается несоответствие между планами и реальной ситуацией: укрепления появляются, потом исчезают, материалы остаются на складах, а население наблюдает спад строительной активности.

В свою очередь, Литва, Латвия и Эстония усиливают оборону в рамках совместной Балтийской оборонительной линии, сооружая противотанковые рвы, минные поля и бункеры. Эти меры предусматривают расширение армий, возведение бетонных заграждений, использование БПЛА, установку датчиков и создание оборонительных линий.