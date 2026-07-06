Сборной Норвегии впервые удалось выйти в 1/4 финала ЧМ по футболу

Сборная Норвегии со счетом 2:1 выиграла у команды Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Сборная Норвегии со счетом 2:1 выиграла у команды Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Оба гола у норвежцев забил Эрлинг Холанд (79-я и 90-я минуты). В составе сборной Бразилии отметился Неймар (90+10, с пенальти).

В четвертьфинале норвежцам предстоит встретиться с победителем матча между сборными Мексики и Англии, который состоится в ночь на 6 июля по московскому времени.

Сборная Норвегии впервые вышла в четвертьфинал мирового первенства. Команда в четвертый раз принимает участие в турнире: в 1994 году она не смогла выйти из группы, в 1938-м и 1998-м завершила борьбу за титул на стадии 1/8 финала.

Нынешний ЧМ принимают США, Канада и Мексика. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Он завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.