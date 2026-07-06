Российские ВС нанесли удар в Днепропетровской области по бензовозу и АЗС

Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области по бензовозу и АЗС, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области по бензовозу и АЗС, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

МО РФ распространило кадры поражения бензовоза и АЗС специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" недалеко от населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области.