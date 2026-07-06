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Политика
Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом
Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в РФ с рабочим визитом впервые после выборов в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в РФ с рабочим визитом впервые после выборов в стране.

По данным пресс-службы правительства Армении, Пашинян в России намерен принять участие в пленарном заседании на тему "Индустрия 360. Производство без границ", которое состоится в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге.

Кроме того, согласно сообщению, "запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным".

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