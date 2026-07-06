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Число погибших при землетрясении в Венесуэле составило более 3 тыс.
Число погибших при землетрясении в Венесуэле составило более 3 тыс. Число погибших при землетрясении в Венесуэле составило более 3 тыс.

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 342 человек. Соответствующие данные приводит председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в соцсети Х, ссылаясь на информацию правительства.

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 342 человек. Соответствующие данные приводит председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в соцсети Х, ссылаясь на информацию правительства.

Отмечается, что на 5 июля число пострадавших составило 16 740 человек. Свыше 86 тыс. семей получили помощь. Еще 17 345 человек остаются без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили серьезные повреждения.

В рамках поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека, 23 820 человек прошли лечение в медучреждениях, помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 585 тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.

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