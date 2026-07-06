МО Финляндии допускает закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что действовавшие в минувшую субботу ограничения в Финском заливе были связаны с атакой украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Ведомство не исключает, что морское и воздушное движение в заливе может быть вновь ограничено.

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что действовавшие в минувшую субботу ограничения в Финском заливе были связаны с атакой украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Ведомство не исключает, что морское и воздушное движение в заливе может быть вновь ограничено.

"Введение ограничений в Финском заливе 4 июля было мерой предосторожности. Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты", - сказал министр в интервью газете Ilta Sanomat.

По его мнению, для обеспечения максимальной безопасности и минимизирования рисков столкновения гражданских лиц с БПЛА нужно ограничить любое движение в Финском заливе для граждан страны. "Опасные ситуации будут продолжаться", - считает Хяккянен.

Ранее стало известно, что авиационные власти Финляндии вводили утром 4 июля временные ограничения на полеты в восточной части Финского залива.