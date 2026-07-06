Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

Сборная Англии со счетом 3:2 победила команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся в Мехико.

Сборная Англии со счетом 3:2 победила команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся в Мехико.

У англичан забитыми мячами отличились Джуд Беллингем (36 и 38-я минуты) и Гарри Кейн (60, с пенальти). В составе команды Мексики отметились Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес (69, с пенальти).

В четвертьфинале команда Англии сыграет со сборной Норвегии, которая ранее одержала победу у бразильцев со счетом 2:1. Встреча пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени.

Сборная Мексики стала второй командой - хозяйкой, покинувшей нынешнее мировое первенство. Ранее на стадии 1/8 финала выбыла сборная Канады, проигравшая марокканцам (0:3). Еще одни хозяева, американцы свой матч 1/8 финала проведут 7 июля против команды Бельгии.

Сборная Англии в третий раз подряд вышла в четвертьфинал ЧМ. В 2018 году англичане заняли четвертое место, а в 2022-м выбыли из борьбы в 1/4 финала. Сборная Мексики не смогла выйти в четвертьфинал впервые за 40 лет. Лучшим результатом мексиканцев остается выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.

ЧМ-2026 принимают США, Канада и Мексика. В нем впервые участвуют 48 команд. Мировое первенство завершится 19 июля. Его действующий победитель - сборная Аргентины.