Мэр Киева снова сообщил о самом массированном ударе по городу

Мэр Киева Виталий Кличко вновь выступил с утверждением о том, что удар, нанесенный по украинской столице в ночь на 6 июля, стал "самым массированным".

Мэр Киева Виталий Кличко вновь выступил с утверждением о том, что удар, нанесенный по украинской столице в ночь на 6 июля, стал "самым массированным".

"Самая массированная атака на столицу", - следует из сообщения в Telegram-канале мэра.

Предыдущий удар по Киеву в ночь на 2 июля он также охарактеризовал как самый массированный.

Ночью украинские СМИ не раз информировали о взрывах в черте Киева. Позднее появились сообщения, что город затянуло дымом от возгораний на месте взрывов.