Мэр Киева Виталий Кличко вновь выступил с утверждением о том, что удар, нанесенный по украинской столице в ночь на 6 июля, стал "самым массированным".
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Безопасность
Мэр Киева снова сообщил о самом массированном ударе по городу
6 июля 2026 / 14:30
© REUTERS/ТАСС
Мэр Киева Виталий Кличко вновь выступил с утверждением о том, что удар, нанесенный по украинской столице в ночь на 6 июля, стал "самым массированным".
"Самая массированная атака на столицу", - следует из сообщения в Telegram-канале мэра.
Предыдущий удар по Киеву в ночь на 2 июля он также охарактеризовал как самый массированный.
Ночью украинские СМИ не раз информировали о взрывах в черте Киева. Позднее появились сообщения, что город затянуло дымом от возгораний на месте взрывов.
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