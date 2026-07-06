Си Цзиньпин направил поздравление Трампу с годовщиной независимости США

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту США Дональду Трампу поздравление по случаю 250-й годовщины независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту США Дональду Трампу поздравление по случаю 250-й годовщины независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

"В 2026 году отмечается 250-летие независимости США. Председатель Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая уже направил телеграмму американскому президенту Дональду Трампу, поздравив его с этим событием", - указала дипломат.