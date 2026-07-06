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Политика
В Сербии заверили, что никогда не введут санкции в отношении России
В Сербии заверили, что никогда не введут санкции в отношении России В Сербии заверили, что никогда не введут санкции в отношении России

Сербия даже в условиях огромного давления никогда не введет санкции в отношении России. С таким заявлением выступил министр правительства республики Ненад Попович на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки "Иннопром".

Сербия даже в условиях огромного давления никогда не введет санкции в отношении России. С таким заявлением выступил министр правительства республики Ненад Попович на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы не вводили и никогда не введем санкции против России. Мы терпим огромное давление, доходит до реальных политических угроз. Мы стойкие и знаем, кто наши друзья", - подчеркнул он.

"Главным экономическим партнером Сербии является Евросоюз, но ситуация меняется. Вся энергетика во многом зависит от России. У нас самые надежные поставки газа, лучшие условия", - указал Попович, отметив важность экономического сотрудничества между двумя странами.

"Санкции - это самый несправедливый инструмент, он не приносит результата. Нет ни одной страны, кто бы говорил о суверенитете без промышленного суверенитета. Все ждут, когда санкции снимут, знают, что российский рынок перспективный", - добавил министр.

16-я Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Страна-партнер - Индонезия. С 9 по 11 сентября "Иннопром" также пройдет в Индии (Нью-Дели), а с 30 сентября по 2 октября - в Белоруссии (Минск).

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