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В ДРК число летальных исходов из-за Эболы превысило 500
В ДРК число летальных исходов из-за Эболы превысило 500 В ДРК число летальных исходов из-за Эболы превысило 500

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 506, увеличившись за сутки на 14. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 506, увеличившись за сутки на 14. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число случаев заражения составляет 1 561, это на 33 больше, чем сутками ранее. Показатель смертности составляет 32,4%.

В медучреждениях под наблюдением остаются 628 пациентов. Полностью выздоровели 253 человека.

Показатель отслеживания контактов достиг 81,6%. Более 10 тыс. человек, которые физически контактировали с заболевшими Эболой, находятся в изоляции. Инкубационный период для вируса составляет 21 день.

Вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.

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