Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 июля 2026 / 16:36
КОТИРОВКИ
USD
06/07
77.2264
EUR
06/07
88.0304
Новости часа
Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей Экс-генсек НАТО призвал Европу быть более прагматичной с Трампом
Москва
6 июля 2026 / 16:36
Котировки
USD
06/07
currency
77.2264
0.0000
EUR
06/07
currency
88.0304
0.0000
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
6 июля 2026 / 12:13
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
6 июля 2026 / 12:08
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
6 июля 2026 / 10:57
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Политика
Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией
Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией

Межправительственные отношения Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. На этом акцентировал внимание премьер-министр Белоруссии Александр Турчин при общении с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Межправительственные отношения Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. На этом акцентировал внимание премьер-министр Белоруссии Александр Турчин при общении с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Взаимоотношения двух правительств находятся на высочайшем уровне. Я благодарен, что вы всегда 24/7 на связи, и любые вопросы, которые у нас возникают, мы с вами оперативно решаем", - цитирует его пресс-служба кабмина республики.

По словам белорусского премьера, за годы существования международная выставка "Иннопром" доказала свою важность. "И сегодня это великолепная возможность на этой площадке увидеть наши достижения и определить дальнейшие пути нашего сотрудничества", - указал он.

  • new_top
Также по теме:
03.07.2026 16:59
Лукашенко вернулся в Белоруссию после завершения зарубежной командировки
03.07.2026 15:15
Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии
01.07.2026 16:57
Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 человека
30.06.2026 16:32
В Латвии планируют к концу лета возвести "стену дронов" на границе с Россией и Белоруссией
29.06.2026 16:15
Минск пытается убедить Запад отказаться от военной риторики в пользу диалога
29.06.2026 14:14
Песков заявил, что к Путину и Лукашенко на Валдае присоединился Мишустин
29.06.2026 11:28
CCTV: Си Цзиньпин принимает Лукашенко в Пекине
26.06.2026 18:16
Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию
26.06.2026 11:39
Лукашенко отметил, что с участием Белоруссии качество войны изменится
25.06.2026 19:59
Лукашенко заверил, что Белоруссия в любом случае будет с Россией
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
16:16
Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей
15:58
Экс-генсек НАТО призвал Европу быть более прагматичной с Трампом
15:43
Пушилин заявил о дозачистке Константиновки в ДНР
15:27
Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией
15:14
В ДРК число летальных исходов из-за Эболы превысило 500
14:57
В Сербии заверили, что никогда не введут санкции в отношении России
14:45
Си Цзиньпин направил поздравление Трампу с годовщиной независимости США
14:30
Мэр Киева снова сообщил о самом массированном ударе по городу
14:14
Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу
13:59
МО Финляндии допускает закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО