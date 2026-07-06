Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией

Межправительственные отношения Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. На этом акцентировал внимание премьер-министр Белоруссии Александр Турчин при общении с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Межправительственные отношения Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. На этом акцентировал внимание премьер-министр Белоруссии Александр Турчин при общении с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Взаимоотношения двух правительств находятся на высочайшем уровне. Я благодарен, что вы всегда 24/7 на связи, и любые вопросы, которые у нас возникают, мы с вами оперативно решаем", - цитирует его пресс-служба кабмина республики.

По словам белорусского премьера, за годы существования международная выставка "Иннопром" доказала свою важность. "И сегодня это великолепная возможность на этой площадке увидеть наши достижения и определить дальнейшие пути нашего сотрудничества", - указал он.