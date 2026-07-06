Межправительственные отношения Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. На этом акцентировал внимание премьер-министр Белоруссии Александр Турчин при общении с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
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Политика
Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией
6 июля 2026 / 15:27
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Межправительственные отношения Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. На этом акцентировал внимание премьер-министр Белоруссии Александр Турчин при общении с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
"Взаимоотношения двух правительств находятся на высочайшем уровне. Я благодарен, что вы всегда 24/7 на связи, и любые вопросы, которые у нас возникают, мы с вами оперативно решаем", - цитирует его пресс-служба кабмина республики.
По словам белорусского премьера, за годы существования международная выставка "Иннопром" доказала свою важность. "И сегодня это великолепная возможность на этой площадке увидеть наши достижения и определить дальнейшие пути нашего сотрудничества", - указал он.
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