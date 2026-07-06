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Пушилин заявил о дозачистке Константиновки в ДНР
Пушилин заявил о дозачистке Константиновки в ДНР Пушилин заявил о дозачистке Константиновки в ДНР

Российские силы проводят дозачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), где могут скрываться отдельные военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью "Вестям".

Российские силы проводят дозачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), где могут скрываться отдельные военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью "Вестям".

"Сейчас пока что мы понимаем, что происходит еще дозачистка противника в Константиновке. Не исключено, что возможны какие-то единичные проявления, где прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований", - отметил он.

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