Российские силы проводят дозачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), где могут скрываться отдельные военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью "Вестям".
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Безопасность
Пушилин заявил о дозачистке Константиновки в ДНР
6 июля 2026 / 15:43
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские силы проводят дозачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), где могут скрываться отдельные военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью "Вестям".
"Сейчас пока что мы понимаем, что происходит еще дозачистка противника в Константиновке. Не исключено, что возможны какие-то единичные проявления, где прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований", - отметил он.
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