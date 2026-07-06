Экс-генсек НАТО призвал Европу быть более прагматичной с Трампом

Европа должна отдать предпочтение более прагматичному подходу в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и предложить ему помощь по урегулированию вопроса судоходства в Ормузском проливе в обмен на содействие по Украине. Соответствующую точку зрения изложил экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен в интервью газете El Mundo.

Европа должна отдать предпочтение более прагматичному подходу в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и предложить ему помощь по урегулированию вопроса судоходства в Ормузском проливе в обмен на содействие по Украине. Соответствующую точку зрения изложил экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен в интервью газете El Mundo.

Он отметил, что "год уже начался очень плохо, с угрозами" Трампа в отношении Гренландии и из-за того, что он не проинформировал союзников о военной операции в Иране. "Думаю, что европейцы должны занять гораздо более прагматичную позицию. Сказать Трампу: "Мы поможем вам с проблемой Ормузского пролива, если вы поможете нам с Украиной", - сказал бывший генсек альянса.

Он считает, что каждый генеральный секретарь НАТО "должен удовлетворять интересы своего основного акционера, которым являются США", параллельно поддерживая в состоянии сплоченности и удовлетворения остальных союзников.

Нынешнему генсеку Марку Рютте пока удается сохранять альянс единым, указал Расмуссен. "Но я полагаю, что у лести есть свои пределы с Трампом. То, что уважает американский лидер - твердость и сила", - добавил он.