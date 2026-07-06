Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 июля 2026 / 16:36
КОТИРОВКИ
USD
06/07
77.2264
EUR
06/07
88.0304
Новости часа
Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на беспилотники после атак РФ Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей
Москва
6 июля 2026 / 16:36
Котировки
USD
06/07
currency
77.2264
0.0000
EUR
06/07
currency
88.0304
0.0000
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
6 июля 2026 / 12:13
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
6 июля 2026 / 12:08
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
6 июля 2026 / 10:57
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей
Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей

Курс доллара на Forex поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).

Курс доллара на Forex поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).

По состоянию на 11:57 мск, курс американской валюты рос на 3,98% и торговался на уровне 80,375 рубля.

Вместе с тем на межбанковском рынке доллар находился на отметке в 77,89 рубля (+0,78%). Курс евро на межбанке демонстрировал рост на 0,94% и составлял 88,916 рубля.

  • new_top
Также по теме:
06.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
03.07.2026 13:59
Трамп направил поздравление Маску с заработанным триллионом
03.07.2026 12:59
Стоимость золота впервые с 22 июня поднялась выше $4 200
03.07.2026 11:57
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
02.07.2026 21:14
Bloomberg: в Евросоюзе признают неизбежность платежей Ирану за проход Ормуза
02.07.2026 19:44
Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150
02.07.2026 12:57
Цена нефти Brent на ICE впервые с 27 февраля опустилась ниже $71
02.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
01.07.2026 18:30
Греф назвал способ нарастить ВВП России
01.07.2026 17:59
Набиуллина: Банк России не является сторонником высоких ставок
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
16:30
Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на беспилотники после атак РФ
16:16
Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей
15:58
Экс-генсек НАТО призвал Европу быть более прагматичной с Трампом
15:43
Пушилин заявил о дозачистке Константиновки в ДНР
15:27
Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией
15:14
В ДРК число летальных исходов из-за Эболы превысило 500
14:57
В Сербии заверили, что никогда не введут санкции в отношении России
14:45
Си Цзиньпин направил поздравление Трампу с годовщиной независимости США
14:30
Мэр Киева снова сообщил о самом массированном ударе по городу
14:14
Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО