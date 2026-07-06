Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей

Курс доллара на Forex поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).

Курс доллара на Forex поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).

По состоянию на 11:57 мск, курс американской валюты рос на 3,98% и торговался на уровне 80,375 рубля.

Вместе с тем на межбанковском рынке доллар находился на отметке в 77,89 рубля (+0,78%). Курс евро на межбанке демонстрировал рост на 0,94% и составлял 88,916 рубля.