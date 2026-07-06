Курс доллара на Forex поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).
Америка встречает 250-летие в борьбе за гегемонию. Мнение
6 июля 2026 / 12:13
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
6 июля 2026 / 12:08
Генерал Рудской рассказал об освобождении Константиновки
6 июля 2026 / 10:57
Экономика
Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей
6 июля 2026 / 16:16
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Курс доллара на Forex поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).
По состоянию на 11:57 мск, курс американской валюты рос на 3,98% и торговался на уровне 80,375 рубля.
Вместе с тем на межбанковском рынке доллар находился на отметке в 77,89 рубля (+0,78%). Курс евро на межбанке демонстрировал рост на 0,94% и составлял 88,916 рубля.
Также по теме:
06.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
03.07.2026 13:59Трамп направил поздравление Маску с заработанным триллионом
03.07.2026 12:59Стоимость золота впервые с 22 июня поднялась выше $4 200
03.07.2026 11:57Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
02.07.2026 19:44Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150
02.07.2026 12:57Цена нефти Brent на ICE впервые с 27 февраля опустилась ниже $71
01.07.2026 18:30Греф назвал способ нарастить ВВП России
01.07.2026 17:59Набиуллина: Банк России не является сторонником высоких ставок
Актуально