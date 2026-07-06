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Безопасность
Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на беспилотники после атак РФ
Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на беспилотники после атак РФ Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на беспилотники после атак РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине выделить новые средства на производство беспилотных летательных аппаратов после ударов ВС России по украинским предприятиям, производящим дроны. Соответствующее сообщение она разместила в соцсети X.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине выделить новые средства на производство беспилотных летательных аппаратов после ударов ВС России по украинским предприятиям, производящим дроны. Соответствующее сообщение она разместила в соцсети X.

"На прошлой неделе мы предоставили первые €4 млрд из €90 млрд на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро", - указала фон дер Ляйен.

Она также заявила о намерении "интенсивно работать над 21-м пакетом санкций" и поднять на саммите НАТО в Анкаре, куда она приглашена, вопрос о ПВО для Киева.

Некоторое время назад Минобороны РФ информировало о том, что российские войска в рамках нанесения массированного удара высокоточным оружием повредили в Киеве завод "Буревестник", производящий БПЛА большой дальности.

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