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Политика
В МИД России вызвали посла Швеции
В МИД России вызвали посла Швеции В МИД России вызвали посла Швеции

В МИД РФ 6 июля вызвана посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В МИД РФ 6 июля вызвана посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД", - ответила она на вопрос ТАСС.

Захарова обратила внимание, что посольство РФ в Швеции и российские дипломаты "подвергаются не просто некоей теоретической угрозе, а буквально физическому налету дронов, которые запускаются прицельно по территории" загранпредставительства.

"На регулярной основе до властей Швеции доводилась недопустимость подобных действий, которым должна была быть дана как соответствующая оценка юридическая, правовая, политическая, так и должны были быть приняты меры по недопущению повторения таких инцидентов. А они, увы, повторяются вновь и вновь", - подчеркнула она.

"Напомним и про обязательства Швеции по Венским конвенциям, и по тем заверениям, которые давались по линии Стокгольма. Придется это сделать вновь", - добавила дипломат.

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Теги:
#швеция
#мид рф
#посол
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