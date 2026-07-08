Лукашенко заявил, что жители Белоруссии не хотят воевать

Жители Белоруссии - мирные люди и не желают воевать, однако перед врагом не будут головы склонять. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает агентство БелТА .

Жители Белоруссии - мирные люди и не желают воевать, однако перед врагом не будут головы склонять. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает агентство БелТА.

По его словам, народ Белоруссии, прошедший через тяжелейшие испытания в годы фашистской оккупации, на генетическом уровне отвергает войну. Белорусы являются миролюбивым народом и не стремятся к военным действиям, однако не намерены склонять голову перед врагом, подчеркнул глава государства.