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El Mundo: Рютте на саммите НАТО должен угодить Трампу, не унижая Европу
El Mundo: Рютте на саммите НАТО должен угодить Трампу, не унижая Европу El Mundo: Рютте на саммите НАТО должен угодить Трампу, не унижая Европу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынужден балансировать на саммите военного блока в Анкаре, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, не унижая при этом Европу. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынужден балансировать на саммите военного блока в Анкаре, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, не унижая при этом Европу. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Ранее Трамп выражал недовольство некоторыми европейскими союзниками по Североатлантическому альянсу. По мнению издания, у Рютте на саммите в турецкой столице 7-8 июля будет много очень сложной работы. Так, генсеку придется "выполнять настоящие жонглерские номера, чтобы удовлетворить президента США, не унижая Европу", указывается в материале.

Отмечается, что в последние месяцы в штаб-квартире НАТО утихла мысль о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса, но это не означает, что страха такой вероятности больше нет. Именно это больше всего беспокоит Рютте, поэтому он так настаивает на наращивании оборонных расходов.

Согласно публикации, когда началось перевооружение, теоретически предполагалось, что огромные бюджетные усилия европейцев положительно отразятся на экономике ЕС, что военные траты станут двигателем роста и технологического развития, и что все это будет сопряжено с меньшей зависимостью от США. Однако ничего из этого не произошло, и вряд ли произойдет в самое ближайшее время, полагает El Mundo.

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Теги:
#трамп
#рютте
#нато
#саммит
#европа
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