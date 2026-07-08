В Кремле прокомментировали испытание Китаем стратегической ракеты

Китай не угрожает никакому государству в Азиатско-Тихоокеанском регионе и никому в мире, испытание ракеты КНР является ее суверенным правом. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение Пекином испытательного пуска стратегической ракеты подводного базирования.

Китай не угрожает никакому государству в Азиатско-Тихоокеанском регионе и никому в мире, испытание ракеты КНР является ее суверенным правом. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение Пекином испытательного пуска стратегической ракеты подводного базирования.

"Мы полагаем, что это суверенное право Китая испытывать свою ракету и заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире, и Китай является нашим большим союзником и стратегическим партнером", - указал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Минобороны КНР объявило, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акваторию Тихого океана. В Минобороны КНР подчеркнули, что испытание было плановым мероприятием в рамках годовой военной подготовки. В ведомстве отметили, Китай заранее уведомил заинтересованные страны, пуск "не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели".