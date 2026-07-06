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Лукашенко: размещение "Орешника" в Белоруссии призвано "остудить горячие головы" Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката на выходных
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Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката на выходных
Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката на выходных Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката на выходных

Фильм "Майкл" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 121,7 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период со 2 по 5 июля.

Фильм "Майкл" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 121,7 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период со 2 по 5 июля.

Совокупные сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 2120,5 млн рублей. Роли исполнили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.

На второй строчке расположился фильм "Холоп 3", собравший 81,1 млн рублей за выходные. Роли сыграли Павел Прилучный, Кристина Асмус, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Третьим стал фильм "Закулисье реальности" со сборами 36,9 млн рублей за выходные. Общие сборы картины достигли 438,3 млн рублей. В ролях выступили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн.

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