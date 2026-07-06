Размещение в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник" послужило фактором, способным остудить горячие головы. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Размещение в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник" послужило фактором, способным остудить горячие головы. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

"Размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса "Орешник" и тактического ядерного оружия стало серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы. Это оружие существенно повышает уровень нашей защиты", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что Минск не бравируют этими вопросами. "Не поднимаем их для того, чтобы кого-то напугать. Но вы должны понимать, что это оружие - не хлам, который свезли в Беларусь. И те, у кого горячие головы, должны остудить их", - указал он.