Песков: Путин донес до Трампа позицию Москвы от первого лица

Состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Была хорошая возможность на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица", - указал он.

Говорить о том, как глава Белого дома воспринял заявления российской стороны, представитель Кремля не стал: "Наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа". "Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации США", - ответил он западному журналисту.