Состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Политика
Песков: Путин донес до Трампа позицию Москвы от первого лица
6 июля 2026 / 18:14
© Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Была хорошая возможность на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица", - указал он.
Говорить о том, как глава Белого дома воспринял заявления российской стороны, представитель Кремля не стал: "Наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа". "Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации США", - ответил он западному журналисту.
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