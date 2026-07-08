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Российские средства ПВО нейтрализовали 811 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали 811 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали 811 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 9 авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 9 авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 175 506 беспилотников, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 048 танков и других боевых бронемашин, 1 754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 761 единица специальной военной автомобильной техники.

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#беспилотники
#беспилотники.
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