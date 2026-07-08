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Мишустин заявил об открытости России к сотрудничеству на равноправной основе
Мишустин заявил об открытости России к сотрудничеству на равноправной основе Мишустин заявил об открытости России к сотрудничеству на равноправной основе

Россия открыта к сотрудничеству со всеми на равноправной основе и принципах взаимного уважения. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания "Иннопрома".

Россия открыта к сотрудничеству со всеми на равноправной основе и принципах взаимного уважения. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания "Иннопрома".

"Мы открыты к сотрудничеству с каждым - на равноправной основе и принципах взаимного уважения. Готовы наращивать деловые связи, выстраивать кооперацию по широкому кругу направлений", - сказал он, отметив, что такой формат отвечает интересам всех сторон и способствуют укреплению национальных экономик.

Мишустин обратил внимание, что проходящий уже в 16-й раз "Иннопром" стал знаковой международной площадкой, где традиционно обсуждаются важнейшие вопросы развития ключевых отраслей. Выставка собрала международных партнеров, руководителей крупнейших производственных предприятий, финансовых и инвестиционных структур, а также представителей отраслевых ассоциаций, науки и образования. Все участники ориентированы на прямой разговор и совместный поиск новых подходов, указал премьер.

"Особая роль в обеспечении суверенитета нашей большой страны принадлежит российским субъектам", - сказал Мишустин, отметив важность того, чтобы регионы привлекали инвестиции и создавали новые рабочие места.

"Ознакомились также с интересными экспозициями наших коллег - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Свои технологические достижения в Екатеринбурге демонстрируют и другие государства", - заключил он.

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Теги:
#сотрудничество
#равноправная основа.
#россия
#мишустин
#равноправная основа
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