Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни

Действующего главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы руководителя региона от "Единой России". Соответствующее решение принято на конференции регионального отделения партии в Грозном, сообщает ТАСС .

Действующего главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы руководителя региона от "Единой России". Соответствующее решение принято на конференции регионального отделения партии в Грозном, сообщает ТАСС.

"Единогласным решением выдвинут Кадыров Рамзан Ахматович - глава Чеченской Республики, член высшего совета партии "Единая Россия", Герой России", - говорится в сообщении.

Кадыров возглавляет Чеченскую Республику 19 лет. Впервые в феврале 2007 года был назначен врио президента Чечни, в марте утвержден парламентом региона, а в апреле вступил в должность.

С сентября 2010 года, после переименования должности, является главой Чеченской Республики. В 2016 и 2021 годах был избран на этот пост, получив 97,94% и 99,7% голосов избирателей соответственно.