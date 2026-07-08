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Dziennik Gazeta Prawna назвала сроки прибытия в Польшу 5 тыс. американских военных
Dziennik Gazeta Prawna назвала сроки прибытия в Польшу 5 тыс. американских военных Dziennik Gazeta Prawna назвала сроки прибытия в Польшу 5 тыс. американских военных

Соединенные Штаты направят в Польшу еще 5 тыс. военных в порядке ротации в течение трех месяцев. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Соединенные Штаты направят в Польшу еще 5 тыс. военных в порядке ротации в течение трех месяцев. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Сообщается, что в Вашингтоне также готовят решение по постоянной военной базе на территории республики. Оно будет принято в течение шести месяцев или года, указывает источник.

На сегодняшний день в Польше находятся порядка 10 тыс. американских военных. 19 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о задержке в ротации американских сил. После этого президент страны Дональд Трамп заявил, что США перебросят в республику дополнительно 5 тыс. военнослужащих "ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого".

Вместе с тем Трамп не уточнил, какие конкретно подразделения ВС США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других европейских стран, и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. В начале прошлого месяца глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш направил в Пентагон предложение о создании постоянной американской военной базы.

 
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Теги:
#прибытие
#военные
#польша
#сша.
#сроки
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