Dziennik Gazeta Prawna назвала сроки прибытия в Польшу 5 тыс. американских военных

Соединенные Штаты направят в Польшу еще 5 тыс. военных в порядке ротации в течение трех месяцев. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Соединенные Штаты направят в Польшу еще 5 тыс. военных в порядке ротации в течение трех месяцев. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Сообщается, что в Вашингтоне также готовят решение по постоянной военной базе на территории республики. Оно будет принято в течение шести месяцев или года, указывает источник.

На сегодняшний день в Польше находятся порядка 10 тыс. американских военных. 19 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о задержке в ротации американских сил. После этого президент страны Дональд Трамп заявил, что США перебросят в республику дополнительно 5 тыс. военнослужащих "ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого".

Вместе с тем Трамп не уточнил, какие конкретно подразделения ВС США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других европейских стран, и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. В начале прошлого месяца глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш направил в Пентагон предложение о создании постоянной американской военной базы.