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Sky: принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце
Sky: принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце Sky: принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце

Британский принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце в ходе поездки на родину из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Об этом информировал телеканал Sky News.

Британский принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце в ходе поездки на родину из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Об этом информировал телеканал Sky News.

Утром 6 июля представитель младшего сына короля, который живет со своей супругой американкой Меган Маркл и двумя детьми в Калифорнии, заявил, что Гарри принял предложение остановиться в официальной резиденции своего отца короля Карла III. Вместе с тем представитель принца Гарри, сохранившего титул герцога Сассекского, уточнил, что семья не будет сопровождать его в поездке в Великобританию, которая должна начаться в понедельник.

В канцелярии монарха телеканалу сообщили, что принц Гарри в установленный срок не подтвердил свое проживание, и предложение погостить в Букингемском дворце более недействительно.

По данным газеты The Daily Telegraph, герцог Сассекский 4 июля ответил отрицательно на предложение остановиться во дворце, но потом передумал. По словам источников издания, "к тому моменту организовать прием и обеспечить необходимое обслуживание уже не представлялось возможным, так как королевскому двору требуется минимальный срок для подготовки к приему гостей".

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Теги:
#возможность
#принц гарри
#букингемский дворец.
#букингемский дворец
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