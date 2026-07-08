В Тульской области скромный уровень рождаемости. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с губернатором региона Дмитрием Миляевым.
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Политика
Президент обратил внимание на скромный уровень рождаемости в Тульской области
6 июля 2026 / 19:59
© ТАСС/ Kremlin.ru
В Тульской области скромный уровень рождаемости. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с губернатором региона Дмитрием Миляевым.
Миляев отметил, что местные власти разработали стратегию, получившую название "Тульская область - территория семейного счастья", и стараются закрепить в сознании граждан образ многодетности и традиционных семейных ценностей. Кроме того, ведется работа по преображению среды, чтобы у людей было желание создавать семьи и рожать детей.
"Для Тульской области особенно актуально, прямо скажем, скромный уровень рождаемости", - отметил глава государства.
"Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся", - указал собеседник.
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