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Президент обратил внимание на скромный уровень рождаемости в Тульской области
Президент обратил внимание на скромный уровень рождаемости в Тульской области Президент обратил внимание на скромный уровень рождаемости в Тульской области

В Тульской области скромный уровень рождаемости. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с губернатором региона Дмитрием Миляевым.

В Тульской области скромный уровень рождаемости. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с губернатором региона Дмитрием Миляевым.

Миляев отметил, что местные власти разработали стратегию, получившую название "Тульская область - территория семейного счастья", и стараются закрепить в сознании граждан образ многодетности и традиционных семейных ценностей. Кроме того, ведется работа по преображению среды, чтобы у людей было желание создавать семьи и рожать детей.

"Для Тульской области особенно актуально, прямо скажем, скромный уровень рождаемости", - отметил глава государства.

"Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся", - указал собеседник.

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Теги:
#путин
#тульская область
#рождаемость
#тульская область.
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