Пашинян: Армения заинтересована в участии в ЕАЭС

Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в том, чтобы механизмы объединения работали. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в том, чтобы механизмы объединения работали. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

"Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме. Я думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС", - отметил он.

Вместе с тем, по словам премьера, Ереван заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Москвой. "Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией", - подчеркнул Пашинян.

Мишустин, со своей стороны, выразил надежду, что новое правительство Армении, сформированное по итогам выборов, обеспечит развитие отношений с РФ в духе дружбы и добрососедства.

"Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов", - сказал он.

Глава российского кабмина также обратил внимание, что поездка в Екатеринбург стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в Армении.