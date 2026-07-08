Минздрав Ливана привел обновленные данные о числе погибших в результате военных действий между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах".
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Безопасность
В Ливане заявили о 4 319 погибших в ходе израильских атак
6 июля 2026 / 20:30
© Анхар Кочнева/ ТАСС
Минздрав Ливана привел обновленные данные о числе погибших в результате военных действий между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах".
"Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, увеличилось до 4 319, а раненых - до 12 203", - следует из сообщения ведомства, размещенного в соцсети X.
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