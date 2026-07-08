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В Ливане заявили о 4 319 погибших в ходе израильских атак
В Ливане заявили о 4 319 погибших в ходе израильских атак В Ливане заявили о 4 319 погибших в ходе израильских атак

Минздрав Ливана привел обновленные данные о числе погибших в результате военных действий между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах".

Минздрав Ливана привел обновленные данные о числе погибших в результате военных действий между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах".

"Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, увеличилось до 4 319, а раненых - до 12 203", - следует из сообщения ведомства, размещенного в соцсети X.

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Теги:
#эскалация
#атаки
#жертвы
#ливан
#израиль
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