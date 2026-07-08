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Рябков назвал условия диалога Москвы и Вашингтона по стратстабильности
Рябков назвал условия диалога Москвы и Вашингтона по стратстабильности Рябков назвал условия диалога Москвы и Вашингтона по стратстабильности

Условиями стратегического диалога России и США являются отказ от посягательств на интересы друг друга и решение фундаментальных противоречий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в рамках XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.

Условиями стратегического диалога России и США являются отказ от посягательств на интересы друг друга и решение фундаментальных противоречий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в рамках XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.

"Что касается полноформатного стратегического диалога ядерных держав, в частности между Россией и США, в том числе вопросы контроля над вооружениями, он не может и не будет обособлен от состояния отношений между этими государствами", - указал Рябков.

По его словам, "надлежащими условиями для запуска взаимодействия представляются отказ от посягательств на коренные интересы друг друга, готовность к комплексной работе по общему снижению конфликтного потенциала на основе равноправия, встречного учета озабоченностей и купирования фундаментальных противоречий".

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Теги:
#диалог
#рябков
#сша
#условия
#россия
#стратстабильность
#стратстабильность.
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