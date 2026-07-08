Дела у США идут хорошо как с Венесуэлой, так и с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Политика
Трамп: у США хорошо идут дела и с Венесуэлой, и с Ираном
6 июля 2026 / 20:59
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Дела у США идут хорошо как с Венесуэлой, так и с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мощнейшие в мире вооруженные силы были продемонстрированы в случае с Венесуэлой, с которой мы теперь ладим фантастически. Мы взяли у этой страны нефти на сотни миллиардов долларов и передали ей сотни миллиардов долларов. У нее теперь денег больше, чем когда-либо было. И у нее дела идут очень хорошо. И затем Иран. С ним у нас в действительности дела идут так же хорошо", - отметил Трамп на мероприятии в Белом доме.
Теги:
Также по теме:
08.07.2026 17:59Трамп заявил, что Турция получит истребители F-35
08.07.2026 14:45Рютте назвал недавние удары по Ирану "абсолютно необходимыми"
08.07.2026 14:15ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США
08.07.2026 12:46WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам
07.07.2026 20:59Премьер Дании подчеркнула, что Гренландия не продается
07.07.2026 19:30В Италии заявили, что Рим не будет реагировать на провокации Трампа
07.07.2026 16:59Лавров отметил, что РФ на Аляске согласилась с предложениями США
07.07.2026 16:15Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары
Актуально