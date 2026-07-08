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/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп: у США хорошо идут дела и с Венесуэлой, и с Ираном
Трамп: у США хорошо идут дела и с Венесуэлой, и с Ираном Трамп: у США хорошо идут дела и с Венесуэлой, и с Ираном

Дела у США идут хорошо как с Венесуэлой, так и с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Дела у США идут хорошо как с Венесуэлой, так и с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мощнейшие в мире вооруженные силы были продемонстрированы в случае с Венесуэлой, с которой мы теперь ладим фантастически. Мы взяли у этой страны нефти на сотни миллиардов долларов и передали ей сотни миллиардов долларов. У нее теперь денег больше, чем когда-либо было. И у нее дела идут очень хорошо. И затем Иран. С ним у нас в действительности дела идут так же хорошо", - отметил Трамп на мероприятии в Белом доме.

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Теги:
#трамп
#венесуэла
#иран.
#сша
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