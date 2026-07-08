Общее число стобалльных результатов, полученных выпускниками на едином государственном экзамене в текущем году, составило 9 777. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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Общество
Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ составило 9 777
6 июля 2026 / 21:14
© Анна Исакова/ ТАСС
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