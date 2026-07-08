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Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ составило 9 777
Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ составило 9 777 Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ составило 9 777

Общее число стобалльных результатов, полученных выпускниками на едином государственном экзамене в текущем году, составило 9 777. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Общее число стобалльных результатов, полученных выпускниками на едином государственном экзамене в текущем году, составило 9 777. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Общее число стобалльных результатов в 2026 году составило 9 777", - приводит его слова пресс-служба Минпросвещения.

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Теги:
#результаты
#кравцов
#егэ.
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