Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ составило 9 777

Общее число стобалльных результатов, полученных выпускниками на едином государственном экзамене в текущем году, составило 9 777. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Общее число стобалльных результатов, полученных выпускниками на едином государственном экзамене в текущем году, составило 9 777. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Общее число стобалльных результатов в 2026 году составило 9 777", - приводит его слова пресс-служба Минпросвещения.