Рютте заявил, что военные расходы НАТО достигли 4% ВВП

Европейский союз и Канада будут тратить на военные нужды столько же, сколько США, и уже увеличили свои расходы в этой сфере почти до 4% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед саммитом альянса в Анкаре.

Европейский союз и Канада будут тратить на военные нужды столько же, сколько США, и уже увеличили свои расходы в этой сфере почти до 4% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед саммитом альянса в Анкаре.

"Европа и Канада будут тратить на оборону столько же, сколько США", - отметил он, указав, что они уже "нарастили свои военные расходы практически до 4% ВВП".

"В 2025 году европейцы и Канада повысили свои военные расходы на 20%. В 2025 и 2026 годах они в целом потратят на приоритетные военные нужды $258 млрд", - подчеркнул генсек.