Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июля 2026 / 19:45
КОТИРОВКИ
USD
08/07
76.1258
EUR
08/07
86.8976
Новости часа
SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 450 военных
Москва
8 июля 2026 / 19:45
Котировки
USD
08/07
currency
76.1258
0.0000
EUR
08/07
currency
86.8976
0.0000
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Рютте заявил, что военные расходы НАТО достигли 4% ВВП
Рютте заявил, что военные расходы НАТО достигли 4% ВВП Рютте заявил, что военные расходы НАТО достигли 4% ВВП

Европейский союз и Канада будут тратить на военные нужды столько же, сколько США, и уже увеличили свои расходы в этой сфере почти до 4% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед саммитом альянса в Анкаре.

Европейский союз и Канада будут тратить на военные нужды столько же, сколько США, и уже увеличили свои расходы в этой сфере почти до 4% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед саммитом альянса в Анкаре.

"Европа и Канада будут тратить на оборону столько же, сколько США", - отметил он, указав, что они уже "нарастили свои военные расходы практически до 4% ВВП".

"В 2025 году европейцы и Канада повысили свои военные расходы на 20%. В 2025 и 2026 годах они в целом потратят на приоритетные военные нужды $258 млрд", - подчеркнул генсек.

  • new_top
Теги:
#рютте
#ввп.
#нато
#военные расходы
#рютте
#ввп.
#нато
#военные расходы
Также по теме:
08.07.2026 16:46
Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику
08.07.2026 11:17
США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану
08.07.2026 10:57
МО: ни одна армия мира не имеет опыта создания масштабной ПВО, как РФ
07.07.2026 21:28
Военный бюджет ЕС на 2028-2034 годы составит порядка €150 млрд
07.07.2026 17:30
Нидерланды исчерпали возможности для прямой военной помощи Украине
07.07.2026 15:28
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК
07.07.2026 13:59
Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними
06.07.2026 17:31
В Кремле прокомментировали испытание Китаем стратегической ракеты
06.07.2026 16:30
Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на беспилотники после атак РФ
06.07.2026 10:39
В Циндао стартовали учения РФ и КНР "Морское взаимодействие - 2026"
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
18:30
SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции
18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 450 военных
17:59
Трамп заявил, что Турция получит истребители F-35
17:45
Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины
17:28
Лавров впервые посещает Нигер с визитом
17:14
Трамп полагает, что Гренландия не нужна Дании
16:59
В Монако продолжат расследование взрыва, несмотря на убийство подозреваемой
16:46
Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику
16:30
Трамп заявил, что разочарован в НАТО
16:15
Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО