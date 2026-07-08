Европейский союз и Канада будут тратить на военные нужды столько же, сколько США, и уже увеличили свои расходы в этой сфере почти до 4% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед саммитом альянса в Анкаре.
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Безопасность
Рютте заявил, что военные расходы НАТО достигли 4% ВВП
6 июля 2026 / 21:32
© AP/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Европейский союз и Канада будут тратить на военные нужды столько же, сколько США, и уже увеличили свои расходы в этой сфере почти до 4% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед саммитом альянса в Анкаре.
"Европа и Канада будут тратить на оборону столько же, сколько США", - отметил он, указав, что они уже "нарастили свои военные расходы практически до 4% ВВП".
"В 2025 году европейцы и Канада повысили свои военные расходы на 20%. В 2025 и 2026 годах они в целом потратят на приоритетные военные нужды $258 млрд", - подчеркнул генсек.
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