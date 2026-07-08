Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что мир на Украине "намного ближе", чем принято думать.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что мир на Украине "намного ближе", чем принято думать.

"Считаю, что с этим вопросом мы становимся намного ближе к урегулированию, чем люди представляют", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг Украины при общении с журналистами в Белом доме.

Американский лидер также выразил уверенность, что на урегулирование украинского конфликта настроены как Москва, так и Киев.

"Президент России Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо", - указал он. Вместе с тем Трамп высоко оценил телефонный разговор с главой российского государства, состоявшийся 4 июля. "Хороший телефонный разговор", - отметил президент США.

"Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры", - подчеркнул политик. "И Владимир Зеленский в действительности хочет, чтобы это сейчас завершилось", - добавил он.

"И мы поедем на саммит НАТО, и мы будем там обсуждать этот вопрос", - сказал Трамп. "Думаю, что мы добьемся урегулирования на Украине", - заключил он.