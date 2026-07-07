ЛДПР предложила обеспечивать детей до трех лет продуктами детского питания

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей до трех лет продуктами детского питания. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС .

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей до трех лет продуктами детского питания. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС.

"ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания", - следует из обращения.

В качестве альтернативы предлагается установить единые минимальные федеральные гарантии обеспечения детей раннего возраста специализированными продуктами питания. Регионы могли бы предоставлять такую поддержку как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат, указал Слуцкий.

Он обратил внимание, что сегодня обеспечение детей раннего возраста специализированными продуктами питания относится к полномочиям регионов, из-за чего меры поддержки существенно различаются. Обеспечение детей полноценным питанием не должно зависеть от финансовых возможностей субъекта РФ или места проживания семьи, считает парламентарий.

Реализация инициируемых мер позволит обеспечить равный доступ российских семей к государственной поддержке и будет способствовать сохранению здоровья детей, убежден политик.