Рютте заявил, что государства НАТО на саммите заключат миллиардные контракты

Страны Североатлантического альянса на саммите в Анкаре 7-8 июля планируют заключить контракты в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в публикации для газеты The Washington Post .

Страны Североатлантического альянса на саммите в Анкаре 7-8 июля планируют заключить контракты в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в публикации для газеты The Washington Post.

"В Анкаре мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов долларов с компаниями из Европы и Северной Америки. Мы также покажем, как осуществляем инвестиции в ключевые технологии, чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня", - указал он.

Рютте отметил, что на саммите в турецкой столице государства военного блока намерены "показать, как они инвестируют в оборону, перебалансируют собственную безопасность и укрепляют промышленную базу".

Встреча НАТО на высшем уровне пройдет в Анкаре 7-8 июля. Среди приоритетных тем саммита заявлены угрозы и вызовы для Евроатлантики, Украина и южный фланг НАТО.